Театральный кроссворд: «Все билеты распроданы» и «Не верю!»

Загаданы 20 существительных слов, прямо или косвенно связанных с театром. Проходить кроссворд удобнее всего на домашнем компьютере — мобильная версия может отображаться некорректно.

2019-й в России назван годом театра. Ему, и драматургии в целом, посвящен этот кроссворд. Всего надо отгадать 20 слов. Кроссворд средней сложности — некоторые слова редко встречаются в повседневной жизни. Если кроссворд отображается некорректно, попробуйте открыть эту страницу на большом экране домашнего компьютера. Если часть вопроса отобразится за рамками кроссворда, внизу появится полоса прокрутки, которая позволит прочесть его полностью.

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