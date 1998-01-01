Россия зафиксировала интенсивные перемещения американских военных спутников

Российские средства слежения зафиксировали множественные маневры американский военных спутников GSSAP (программа осведомленности ситуации на геосинхронной орбите — прим.ред.) на геостационарной орбите. Цель перемещений — инспекция других аппаратов военного назначения, сообщает РИА Новости.

Четыре американских спутника, работающие по данной программе, были запущены на орбиту в 2014–2016 годах и предназначались для контроля над космическим пространством в интересах ВВС США. Они снимают другие спутники и объекты, которые летают ниже и выше геостационарной орбиты.

Например, аппарат, который запустили в 2014 году, произвел более 400 маневров до 2018 года. Он приближался для осмотра к военному связному спутнику, имевшему на тот момент проблемы с двигателем.

Ранее Пятый канал сообщал, что военные США тренируются в уничтожении российских комплексов ПВО. Тренировочная база располагается в штате Миссисипи.