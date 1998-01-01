Военные США ведут постоянные тренировки по уничтожению российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) на базе, расположенной в штате Миссисипи. Об этом сообщает издание Defence Blog.

Отмечается, что в ходе тренировочных полетов военные отрабатывают навыки воздушного нападения на «мишени» в виде противовоздушных комплексов «Оса» и «Тор», а также удары по целям.

Ранее Пятый канал сообщал, что американские военные подозревают Россию в умышленном «занижении способностей» комплекса ПВО С-500. По их мнению, его ракеты могут работать на высоте до 130 километров и сбивать разведывательные спутники в ближнем космосе.