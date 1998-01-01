Конкурс управленцев «Лидеры России» стартовал во Владивостоке

Во Владивостоке стартовал региональный полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России», сообщает ТАСС. К участию приглашены более трех тысяч конкурсантов со всей страны, 311 из которых — с Дальнего Востока.

В январе и феврале во всех федеральных округах пройдут региональные полуфиналы, в ЦФО из-за большого количества заявок их будет сразу два. Дальневосточным управленцам теперь предстоят два дня оценочных мероприятий, по итогам которых лучшие пройдут в финал.

— Это мощнейший социальный лифт, запущенный на государственном уровне, он открывает новые возможности для инициативных, энергичных людей, — так охарактеризовал конкурс «Лидеры России» губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Состязание проводится под эгидой организации «Россия — страна возможностей» по поручению Владимира Путина. Президент РФ считает, что этот конкурс является механизмом подготовки управленческих кадров.

Ранее Пятый канал рассказывал о конкурсе «Десантный взвод» под эгидой ВДВ.