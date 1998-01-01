Женщина, ставшая свидетельницей взрыва газового котла в кафе в Саратовской области рассказала подробности произошедшего 26 января. По ее словам, когда раздался хлопок никто из присутствующих сначала не понял. что произошло. Кто-то даже решил, что от снега обвалилась крыша.

— Вдруг произошел взрыв бытового газа: сначала хлопок и завоняло сильно газом. Мы сначала не поняли и подумали, что крыша обвалилась от снега, потому что белый дым пошел. Мы побежали к выходу, и второй хлопок взрывной волной накрыло все, — рассказала женщина.

В результате ЧП в Лысых горах пострадали 29 человек. Такие данные приводит МЧС. Ранее в Минздраве заявили, что 14 человек находятся в больницах, шесть из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших — двое детей. СК РФ начал доследственную проверку по факту инцидента.