Нужно договариваться: Кандидат в президенты Украины о транзите российского газа

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Депутат Верховной Рады Евгений Мураев считает, что решить газовые проблемы можно лишь отбросив антироссийскую риторику.

Фото, видео: YouTube / Евгений Мураев

Украина сможет решить свои газовые проблемы, только если переведет этот вопрос из политической плоскости в экономическую и отбросит антироссийскую риторику. Об этом заявил в эфире телеканала «НАШ» кандидат в президенты Украины, депутат Верховной рады Евгений Мураев. Он подчеркнул, что у Украины нет ни одного партнера в решении ее проблем.

— Так называемая «озабоченность» Меркель, Макрона по поводу транзита через Украину — это всего лишь заявления, которые разбиваются об интересы Европы, с точки зрения обеспечения ее газом, — уверен депутат.

По его мнению, со времен двух «газовых войн», происходивших в бытность Юлии Тимошенко премьер-министром, Европа воспринимает Украину как ненадежного надежного транзитера. Поэтому в их интересах обходные газопроводы.

— Нам надо немедленно решать этот вопрос. Если мы его не решим, это отбросит нас на 100 лет назад, и топить будем дровами и кизяками, у нас вариантов других нет. Нам нужно садиться за стол переговоров. Но сядут за стол только с нормальными конструктивными людьми, которые решают экономические вопросы, а не политические… Будут наполнены и «Северный поток», и турецкий «Южный поток», и украинская газотранспортная система, если вопрос перестанет быть политическим и лежать в плоскости антироссийской риторики, — заявил Мураев.

Ранее, как сообщал Пятый канал Евгений Мураев заявил в телеэфире, что США и Европа «выжимают из Украины все соки», но сами никогда не станут ради нее жертвовать своим благополучием.

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