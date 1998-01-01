Россияне в сети выражают поддержку Федору Емельяненко, проигравшему бой

Россияне массово выражают поддержку бойцу ММА Федору Емельяненко после того, как он получил нокаут от американца Райана Бэйдера на первой минуте первого раунда финала Гран-при Bellator в калифорнийском Инглвуде.
Федор Емельяненко не смог одержать 39-ю победу за свою карьеру — американец Райан Бэйдер оказался удачливее российского спортсмена. Емельяненко был нокаутирован буквально на первых секундах поединка. Бэйдер применил свой знаменитый левый хук.
— Российский боец избежал тяжелых травм в ходе поединка. Емельяненко сам покинул арену и ушел в раздевалку, — рассказали в представители команды спортсмена, сообщает ТАСС.
Ранее Пятый канал опубликовал видео рокового удара Райана Бэйдера.