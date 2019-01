Федор Емельянеко не смог одержать 39-ю победу за свою карьеру — американец Райан Бэйдер оказался удачливее российского спортсмена. Емельяненко был нокаутирован буквально на превых секундах поединка. Бэйдер применил свой знаменитый левый хук.

Встреча двух тяжеловесов состоялась в ночь на 27 января в Инглвуде (штат Калифорния, США — прим.ред.) на турнире по смешанным единоборствам Bellator 214. К этому бою 42-летний Емельяненко подошел с 38-ю победами в 43-х схватках в ММА, в активе Бейдера — 26 побед в 31-м поединке.

JUST LIKE THAT!!!! 💥🤯@RyanBader with the HUGE KO against Fedor Emelianenko!#Bellator214 pic.twitter.com/7fm2XFY1zh