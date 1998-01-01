«Все будет зависеть от него»: глава Bellator о карьере Федора Емельяненко

Глава американской спортивной организации Bellator Скотт Кокер сообщил, что ему неизвестно о дальнейшем продолжении карьеры российского бойца ММА Федора Емельяненко, сообщает «Российская газета». Действующий контракт спортсмена на данный момент истек.

— Будет ли Федор выступать дальше? Посмотрим. Все будет зависеть от него. У нас хорошие отношения уже многие годы. Единственное — могу подтвердить, что контракт с ним закончился , — заявил Скотт Кокер.

Федор Емельяненко не смог одержать 39-ю победу в своей карьере — американец Райан Бейдер оказался удачливее российского спортсмена. Емельяненко был нокаутирован на 34-й секунде поединка. Бейдер применил свой знаменитый левый хук.

Встреча двух тяжеловесов состоялась в ночь на 27 января в калифорнийском Инглвуде на турнире по смешанным единоборствам Bellator 214. К этому бою 42-летний Федор Емельяненко подошел с 38-ю победами в 43-х схватках в ММА, в активе Бейдера — 26 побед в 31-м поединке.

Ранее Пятый канал сообщал, что россияне в сети выражают поддержку Федору Емельяненко, проигравшему бой с Райаном Бейдером.