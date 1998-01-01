Экс-чемпион UFC заподозрил, что Емельяненко мог быть отравлен или болен до боя

Экс-чемпион UFC Олег Тактаров выложил в Instagram видео, посвященное последнему бою Федора Емельяненко. Тактаров считает, что российский боец был не готов к поединку морально и медикам стоит проверить его кровь. Напомним, 27 января в американском городе Инглвуд Федор Емельяненко проиграл в первом же раунде бой Райану Бейдеру.

— Федор был абсолютно не готов морально. За три дня до боя, когда ему бинтовали руки, было больно смотреть. То, что он плохо себя чувствует или был отравлен — очевидно, — рассказал Тактаров.

Затем экс-чемпион рассказал о случае из своей бойцовской практики, когда отравили целую команду.

— Напоили снотворным. У меня тогда первый проигрыш случился. Выходишь, а глаза пустые и ничего тебе не интересно. У Федора были такие же глаза, — сообщает Тактаров в своем видео.

В заключении он призвал медиков проверить кровь Емельяненко, подчеркнув, что все не может быть «так просто».

Тактаров оказался не одинок в своих подозрениях. Тренер Федора Емельяненко, голландец Питер Тайссе рассказал, что боец не был готов к поединку 27 января из-за проблем со здоровьем.

— У Федора травмировано плечо и колено. У него накопились проблемы со здоровьем. И за неделю до завершения сборов в Голландии он заболел, — рассказал Тайссе.

Ранее Пятый канал приводил слова эксперта о будущей карьере Федора Емельяненко.