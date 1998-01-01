Прощальный бой Федора Емельяненко может пройти в Петербурге или Москве

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На счету российского бойца ММА 45 поединков, 38 побед и шесть поражений.

Фото: www.globallookpress.com

Глава американской спортивной организации Bellator Скотт Кокер заявил о готовности организовать прощальный бой российского бойца ММА Федора Емельяненко, сообщает ТАСС.

 — Мы готовы организовать прощальный бой Федора. Сделали бы это в России. Возможно, в Москве или Санкт-Петербурге, — сказал Скотт Кокер.

Федор Емельяненко не смог одержать 39-ю победу в своей карьере — американец Райан Бейдер оказался удачливее российского спортсмена. Емельяненко был нокаутирован на 34-й секунде поединка. Бейдер применил свой знаменитый левый хук.

Встреча двух тяжеловесов состоялась в ночь на 27 января в калифорнийском Инглвуде на турнире по смешанным единоборствам Bellator 214. К этому бою 42-летний Федор Емельяненко подошел с 38-ю победами в 43-х схватках в ММА, в активе Бейдера — 26 побед в 31-м поединке.

Ранее Пятый канал сообщал, что экс-чемпион UFC Олег Тактаров выложил в Instagram видео, посвященное последнему бою Федора Емельяненко. Тактаров считает, что российский боец был не готов к поединку морально, и медикам стоит проверить его кровь.

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