Меган Маркл отказалась от многомиллионного предложения сняться в сериале

Создатели культового сериала «Форс-мажоры» предложили актрисе и супруге принца Гарри Меган Маркл вернуться на съемочную площадку. Они были готовы заплатить по шесть миллионов долларов за каждую серию, но герцогиня Сассекская ответила отказом.

Как сообщает британский таблоид The Sun, деньги должны были поступить в благотворительный фонд Меган Маркл. Щедрый гонорар можно было получить всего за один день съемок, к тому же создатели телешоу готовы были пересечь океан и отснять материал в Великобритании.

По информации издания, герцогиня заявила, что слишком занята подготовкой к другой своей новой роли. Этим она намекнула на скорое рождение ребенка, который станет первым в браке с принцем Гарри.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Меган Маркл обвинили в засухе и голоде из-за авокадо.