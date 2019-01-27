«Мурашки по коже»: Брэдли Купер спел с Леди Гагой трогательную песню из фильма

Американская певица Леди Гага, известная своей эксцентричностью и эпатажным поведением, буквально шокировала фанатов, снявшись в фильме «Звезда родилась». После выхода кинокартины поклонники взглянули на свою любимицу по-новому. Яркая поп-дива, сразившая своей красотой не один десяток мужчин, предстала в несколько ином образе. В мюзикле ей досталась роль чувственной девушки, которая готова горы свернуть, если рядом любимый мужчина. Роль избранника звезды и путеводителя к славе исполнил режиссер и актер Брэдли Купер.

Не успели фанаты забыть о трогательной драме, как звезды подготовили им новый сюрприз. Прямо на концерте Леди Гаги в Лас-Вегасе на сцену вышел ее «киномуж» Брэдли Купер и вместе с певицей исполнил главную песню кинокартины «Звезда родилась» — «Shallow». Восторгу зрителей не было предела. Поклонники кричали от радости.

Видеоролик с музыкальным шедевром попал в Instagram и быстро набрал сотни восторженных отзывов.

Своими впечатлениями от песни поделились русские фанаты поп-дивы.

— От этой песни мурашки по коже.

— Обожаемый и талантливый Купер! Они сорвут Оскара за эту песню!

— Песня супер! Затрагивает душу. Как только трейлер фильма вышел, сразу поняла, это огонь, — отметили комментаторы.

Ранее Пятый канал сообщал, что Леди Гага разрыдалась во время трогательной речи на церемонии награждения Critics Choice Awards, узнав, что ее любимая лошадь умирает.