Семен Слепаков высмеял участников КВН, сравнив их с обезьянами

Российский комик и шоумен Семен Слепаков привык шутить не только на сцене, но и в жизни. Своим фанатам он не дает скучать. Периодически свои публикации в соцсетях артист подписывает комментариями, которые не на шутку забавляют подписчиков и вызывают бурю эмоций.

В воскресенье, 27 января, комик разместил на своей странице Instagram очередной пост. Своей публикацией артист застал врасплох участников Лиги КВН. Он прямо намекнул юмористам, что соперничать с ними на сцене смогут даже две обезьяны из команды «Красные жопки». Своим новым друзьям шоумен предвещал победу в Лиге в 2020 году, тем самым оскорбив настоящих финалистов.

— Сочинский фестиваль КВН. Встреча с молодыми квнщиками из команды «Красные жопки». В этом году ребята не прошли в Вышку, но взяли повышенный рейтинг и попали в Воронежскую лигу. В следующем явно порвут. Их любит тусовка и Марфин. Вперед, Жопки! — подписал актер публикацию.

Новая публикация комика также развеселила фанатов. Они поддержали шутливое настроение своего кумира и написали сотни юморных комментариев под постом Слепакова.

— Как похожи на папу!

— А я решила, что у вас пополнение в семье!

— Кто кого перекомментирует юморнее!

— Отличные детишки… Очень похожи на тебя, Семен!

— Жопки, вперед, к победе! — без стеснения писали пользователи.

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