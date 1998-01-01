Самбурская заговорила о материнстве

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В своем Instagram актриса призналась, когда соберется рожать.

Фото: ТАСС/Новодережкин Антон

Звезда комедийного сериала «Универ» Настасья Самбурская впервые заговорила о материнстве. В своем Instagram актриса опубликовала stories, где ответила на вопросы, волнующие многих подписчиков. Светская львица честно призналась, что не собирается в ближайшее время рожать, тем более от «малознакомого мужчины». Теледива подчеркнула, что беременность не поможет ей обрести новый статус и особое положение в обществе. К тому же, без советов своих «доброжелателей» звезда сможет спокойно обойтись.

— Хватит все измерять родами. Роды — естественный процесс женского организма. Никакой высшей сверхмиссии от того, что вы произвели на свет ребенка, нет. Вас не делает это какой-то особенной. Я рожу тогда, когда буду готова— приводит слова Самбурской Starhit.

Ранее Пятый канал сообщал, что Настасья Самбурская нашла, чем ответить на критику со стороны Екатерины Гордон. Конфликт между популярной актрисой и скандальной телеведущей разгорелся из-за бывшей подруги Светланы Белогуровой, которая несмотря на уговор решила рассказать о своих проблемах в эфире ток-шоу.

 

 

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