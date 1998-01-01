Самбурская нашла чем ответить на критику со стороны Гордон

, 18:14 173

Конфликт между популярной актрисой и скандальной телеведущей разгорелся из-за бывшей подруги Светланы Белогуровой, которая несмотря на уговор решила рассказать о своих проблемах в эфире ток-шоу.

Фото, видео: Instagram @samburskaya

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская не стала унижаться и оправдываться перед адвокатом Екатериной Гордон, поставившей под сомнение ее актерские таланты. Вместо этого она пригласила всех желающих оценить ее выступление на сцене «Театра на Малой Бронной», где накануне состоялась премьера спектакля «Макбет».

По мнению Самбурской участие в драматическом произведении — лучший ответ на слова Гордон, которая не заметила ни одной серьезной роли актрисы. Она опубликовала на своей странице в Instagram совместную фотографии с Даниилом Страховым, а также обратилась к поклонникам в сториз.

Instagram @samburskaya

Ранее Пятый канал рассказывал, что причиной конфликта между Самбурской и Гордон стал поступок бывшей подруги — Светланы Белогуровой. Молодая мать решила обратиться за помощью в адвокатскую контору и добиться от актера Александра Головина алиментов.

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