Украинский нардеп назвал МВФ «захватнической организацией»

В Верховной Раде признали, что Киев не сможет расплатиться с долгами по кредитам, которые навязал МВФ, а сами действия фонда назвали «захватническими». Об этом оппозиционный депутат Вадим Рабинович заявил в эфире телеканала «112 Украина».
По мнению Рабиновича, Международный валютный фонд должен списать долги Украине, в противном случае Киев должен «остановить выплату всего». Он также назвал эти деньги «крохами», в сравнении с тем, что получают другие страны.
Ранее Пятый канал сообщал, что МВФ одобрил очередной кредит Украине на 3,9 миллиарда долларов. По оценке специалистов, за время сотрудничества с фондом внешний долг страны вырос на 13 миллиардов долларов.