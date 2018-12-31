Украинский нардеп назвал МВФ «захватнической организацией»

В Верховной Раде признали, что Киев не сможет расплатиться с долгами по кредитам, которые навязал МВФ, а сами действия фонда назвали «захватническими». Об этом оппозиционный депутат Вадим Рабинович заявил в эфире телеканала «112 Украина».

— Мы не в состоянии и не должны идти на ущемление национальной безопасности для получения очередных траншей: вырубать лес, поднимать бесконечные тарифы. Все, что хочет МВФ — в принципе действует как захватническая организация, которая пытается сделать у нас сырьевой участок, — заявил он.

По мнению Рабиновича, Международный валютный фонд должен списать долги Украине, в противном случае Киев должен «остановить выплату всего». Он также назвал эти деньги «крохами», в сравнении с тем, что получают другие страны.

Ранее Пятый канал сообщал, что МВФ одобрил очередной кредит Украине на 3,9 миллиарда долларов. По оценке специалистов, за время сотрудничества с фондом внешний долг страны вырос на 13 миллиардов долларов.