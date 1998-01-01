Число жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 58 человек

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Сообщается о риске прорыва еще одной дамбы.

Фото: twitter @corelionnews

Как минимум 58 человек стали жертвами прорыва дамбы в штате Минас-Жерайс в Бразилии, сообщает ТАСС.

Местные власти ожидают увеличения числа жертв катастрофы. Ранее стало известно о 37 погибших и 287 пропавших без вести. Спасательная операция продолжается.

Дамба с отходами металлургического производства разрушилась 25 января. Грязные потоки буквально смыли несколько домов в муниципалитете Брумадинью. Позже компания-владелец сооружения объявила о риске прорыва еще одной дамбы, после чего была объявлена эвакуация 24 тысяч жителей.

Ранее Пятый канал рассказывал о затоплении Тушинского тоннеля в Москве.

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