Видео последствий подтопления Тушинского тоннеля с высоты птичьего полета

Появились видеокадры с места ЧП на северо-западе столицы, где в четверг, 10 января произошел прорыв дамбы и Тушинский тоннель оказался затоплен.

На снятых с коптера кадрах видно, как на месте работают многочисленные аварийный службы.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы, в настоящий момент началась уже промывка тоннеля.

— Движение планируется запустить в ближайшие 20-30 минут. Сначала поедет городской транспорт, затем пустят всех, — сообщается в Twitter организации.

Перекрытие тоннеля из соображений безопасности вызвало транспортный коллапс в этом районе. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендовали заранее выбирать маршруты объезда аварийного участка, а проживающим неподалеку москвичам напоминали захватить с собой паспорт для беспрепятственного проезда к своим домам.

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По словам руководителя предприятия «Канал имени Москвы» Германа Елянюшкина, в настоящий момент давать оценку произошедшему рано.

— Это очень сложный транспортный и гидротехнический узел. С одной стороны, это автомобильный тоннель, с другой стороны — водный мост. Гидротехническим конструкциям порядка 80 лет, все они проходили плановое обследование и не были признаны ни аварийными, ни предаварийными. Но раз ситуация произошла, мы будем проводить глубокий анализ случившегося с профильными институтами и обнародуем результаты этой работы, — рассказал о н.

В свою очередь заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил журналистам, что возможной причиной затопления тоннеля стали допущенные при расширении шоссе и строительстве тоннеля в 2003 году нарушения.