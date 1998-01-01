Видео последствий подтопления Тушинского тоннеля с высоты птичьего полета

Появились видеокадры с места ЧП на северо-западе столицы, где в четверг, 10 января произошел прорыв дамбы и Тушинский тоннель оказался затоплен.
На снятых с коптера кадрах видно, как на месте работают многочисленные аварийный службы.
По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы, в настоящий момент началась уже промывка тоннеля.
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Перекрытие тоннеля из соображений безопасности вызвало транспортный коллапс в этом районе. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендовали заранее выбирать маршруты объезда аварийного участка, а проживающим неподалеку москвичам напоминали захватить с собой паспорт для беспрепятственного проезда к своим домам.
По словам руководителя предприятия «Канал имени Москвы» Германа Елянюшкина, в настоящий момент давать оценку произошедшему рано.
В свою очередь заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил журналистам, что возможной причиной затопления тоннеля стали допущенные при расширении шоссе и строительстве тоннеля в 2003 году нарушения.