Племянница Эммануила Виторгана российская актриса Екатерина Архарова сообщила о пропаже мужа Артема Илясова.
Артистка написала на своей странице в Instagram, что супруг вышел из кафе на станции метро «Киевская» и с тех пор не выходит на связь.
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Актриса сообщила данные мужа и призвала всех неравнодушных сообщить любую информацию. Екатерина Архарова и ресторатор Артем Илясов сыграли свадьбу в конце августа 2018 года.
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