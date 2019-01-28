Племянница Эммануила Виторгана российская актриса Екатерина Архарова сообщила о пропаже мужа Артема Илясова.

Артистка написала на своей странице в Instagram, что супруг вышел из кафе на станции метро «Киевская» и с тех пор не выходит на связь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Архарова (@arharovakatya) 27 Янв 2019 в 9:43 PST

— Человек пропал бесследно. Ни дома, ни на работе, ни у друзей не появлялся , — заявила Архарова.

Актриса сообщила данные мужа и призвала всех неравнодушных сообщить любую информацию. Екатерина Архарова и ресторатор Артем Илясов сыграли свадьбу в конце августа 2018 года.

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