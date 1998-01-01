Брат Криса Кельми озвучил последнее желание артиста

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Евгений Суслин рассказал «Светской хронике», что ничего не знает о завещании брата и единственное, что его волнует — это судьба группы «Рок-Ателье».

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Пятый канал

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Умер Крис Кельми 18

Автора хитов «Ночное рандеву» и «Замыкая круг» Криса Кельми похоронили тайно. Ни друзья, ни коллеги, ни поклонники не смогли с ним проститься! Что скрывает вдова, которая приняла это решение? Что на это скажут коллеги-артисты и родные братья музыканта и кому достанется наследство Криса Кельми? Эксклюзивное интервью брата певца в программе Пятого канала «Светская хроника».

За несколько дней до его смерти 63-летний озвучил свое последним желание — реанимировать знаменитую группу «Рок-Ателье». Этот стимул для Криса Кельми придумал родной брат — Евгений.

— Я музыкантов привез к Крису на дачу. Его это преображение, когда он их увидел… У него лицо как-то осветилось. И внешне, и внутренне. Я понял, что это чуть ли не единственный шанс вытащить его из этой ямы, — рассказывает Евгений Суслин.

Легендарного музыканта не стало в первый день нового года. Официальная причина смерти — внутреннее кровотечение, вызванное язвой желудка. Вдова Криса Кельми приняла решение похоронить его тайно, не сообщая никому ни место, ни время. Но со слов брата, музыкант мечтал, чтобы его прах развеяли над Атлантическим океаном. А вот хотел ли он уйти тихо — без положенных артисту оваций — большой вопрос.

— Когда меня спрашивают: «Неужели была последняя воля Криса похоронить его инкогнито?» Я говорю: «Это бред полный!» Крис бы никогда такого не сказал.

Андрей Разин был готов оплатить все расходы по организации похорон друга и коллеги, но семья отказалась от помощи.

— Он был великий музыкант, и должны были прийти люди попрощаться с ним, — говорит продюсер.

— Как так можно? Народная легенда! Похоронить втихаря, без народа, без друзей, без коллег, — сокрушается Владимир Гунбин, друг Криса Кельми.

В последние годы Крис Кельми почти не выступал, большую часть времени он проводил в своем загородном доме и часто в компании бутылки чего покрепче. В октябре съемочная группа «Светской хроники» застала певца в удручающем состоянии. Он едва передвигался.

В доме повсюду семейные фото. О родных Кельми говорил с особой теплотой.

— Иногда приезжает сюда сын и говорит: «Папа, держись!».

Понимая, что главная причина его одиночества — всё же алкоголь, Крис Кельми пытался завязать. Он даже поехал с Даной Борисовой и Евгением Осиным в реабилитационный центр в Таиланд. Но по приезду в Москву, снова запил.

— Думаю, что в течение месяца я как бы полностью вернусь к нормальной жизни, — говорил тогда Кельми.

Вернуться к нормальной жизни он уже не смог. И даже смерть Евгения Осина, так напугавшая Кельми, не смогла изменить ситуацию. Крис продолжал пить.

«Замыкая круг» — легендарная песня, написанная Крисом Кельми, гремела на весь Советский Союз. Всего же музыкант выпустил 13 дисков и спел больше 200 песен. Что будет с ними?

— Я вообще ничего не знаю про завещание — есть оно или нет. Мне единственное, чего хочется, это исполнить волю Криса, чтобы группа «Рок-Ателье» жила, — признается брат артиста, Евгений Суслин.

По информации СМИ, незадолго до смерти музыкант всё же составил завещание, в котором отписал свое имущество жене и сыну. Они получат коттедж и три квартиры общей стоимостью около 100 миллионов рублей, а также все его песни.

— А что там кому отписали… Ведь если завещание есть, и если я или старший брат там фигурируем, то нотариус по закону обязан известить нас об этом.

Ранее нумеролог рассказала Пятому каналу о будущем Пугачевой и Галкина: «Сложная полоса, возможно расставание».

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