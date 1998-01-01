Фото: В детском саду в Воронежской области обрушилась кровля

В детском саду в Воронежской области обрушилась кровля. Инцидент произошел на Советской улице в городе Поворино.

Как стало известно Пятому каналу, изношенная крыша здания 1917 года постройки не выдержала скопившийся снег. В результате обрушения кровля упала в чердачное помещение на площади 60 квадратных метров. Дети в этот момент находились на прогулке. В результате происшествия никто не пострадал. После ЧП воспитанников отправили по домам.

Ранее Пятый канал рассказывал о скандале в саратовской школе, чьи учителя убирали снег мешками.