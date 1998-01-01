Скандал с уборкой снега может грозить губернатору Саратовской области отставкой

В Саратове уборка снега привела к громкому скандалу. Все из-за фотографии, на которой территорию школы убирают учителя. Лопаты и мешки педагогам выдали по приказу директора, после того как на Саратов обрушился сильный снегопад.

Снимок морозного субботника быстро попал в социальные сети. Кто-то из пользователей сравнил такую практику с рабством. Как пояснили в мэрии, учителей отправили на уборку территории, потому что дворники не справлялись.

Но пообещали провести по этому случаю проверку. В то же время, в сети появилась петиция с требованием отправить в отставку губернатора Саратовской области Валерия Радаева в связи с плохой уборкой улиц.

Итоги проверки поступили в СМИ достаточно быстро. По ее результатам должности лишилась начальник отдела образования администрации Октябрьского района города, а также были объявлены выговоры замглавы районной администрации и директору школы № 95. В горадминистрации заявили, что решение о данной уборке было принято руководством школы и чиновниками самостоятельно.

— Данная ситуация должна стать уроком как для директорского корпуса, так и для чиновников, которые вместо тщательной проработки вопроса и должного контроля поручают исполнение своих обязанностей третьим лицам. В любом деле необходимо руководствоваться предписанными нормами и здравым смыслом, — приводит пресс-служба слова главы города Михаила Исаева.

Ранее Пятый канал рассказывал, что скандалом с саратовскими учителями, убиравшими снег, заинтересовались в Госдуме.