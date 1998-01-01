Скандал с уборкой снега может грозить губернатору Саратовской области отставкой

, 11:34 Эфирная новость 149

Жители города начали собирать подписи под соответствующей петицией. Но пока своей должности лишилась только начальник районного отдела образования.

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Александр Казаков

В Саратове уборка снега привела к громкому скандалу. Все из-за фотографии, на которой территорию школы убирают учителя. Лопаты и мешки педагогам выдали по приказу директора, после того как на Саратов обрушился сильный снегопад.

Снимок морозного субботника быстро попал в социальные сети. Кто-то из пользователей сравнил такую практику с рабством. Как пояснили в мэрии, учителей отправили на уборку территории, потому что дворники не справлялись.

Но пообещали провести по этому случаю проверку. В то же время, в сети появилась петиция с требованием отправить в отставку губернатора Саратовской области Валерия Радаева в связи с плохой уборкой улиц.

Итоги проверки поступили в СМИ достаточно быстро. По ее результатам должности лишилась начальник отдела образования администрации Октябрьского района города, а также были объявлены выговоры замглавы районной администрации и директору школы № 95. В горадминистрации заявили, что решение о данной уборке было принято руководством школы и чиновниками самостоятельно.

— Данная ситуация должна стать уроком как для директорского корпуса, так и для чиновников, которые вместо тщательной проработки вопроса и должного контроля поручают исполнение своих обязанностей третьим лицам. В любом деле необходимо руководствоваться предписанными нормами и здравым смыслом, — приводит пресс-служба слова главы города Михаила Исаева.

Ранее Пятый канал рассказывал, что скандалом с саратовскими учителями, убиравшими снег, заинтересовались в Госдуме.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

12:20
Видео: Урок в сибирской школе прервал льющийся на головы учеников кипяток
12:11
Аршавин встретил Новый год в одиночестве
12:02
В России вступило в силу ограничение предельной суммы долга по ряду кредитов
11:50
Мария Порошина выходит на сцену после месяца декрета
11:34
Скандал с уборкой снега может грозить губернатору Саратовской области отставкой
11:17
Племянница Виторгана заявила о пропаже мужа — фото
11:03
Видео задержания и допроса подозреваемого в хищении картины Куинджи
11:01
Певица Слава страдала от насмешек в детстве из-за редкой болезни
10:46
Кабмин разрабатывает новые требования к соли и молоку
10:30
Военные отчитались о результатах взрывных работ на Бурейском водохранилище
10:22
Число жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 58 человек
10:14
Первые подснежники распустились в Крыму
10:10
В НАТО назвали возможности российского флота беспрецедентными
9:58
Жириновский сравнил Хуана Гуайдо с «изжеванной резиной», которую скоро выкинут
9:50
Террористы в Сирии трижды за сутки нарушили «режим тишины»
9:42
Прославленная лыжница Нина Балдычева умерла в Петербурге
9:41
«Безупречно красива» — Шифрин рассказал о трепетных чувствах к Фатеевой
9:32
Дисциплинированная собака—пешеход покорила сердца пользователей сети
9:31
В России проиндексируют соцвыплаты инвалидам и ветеранам
9:18
Итальянский космонавт предсказал появление астронавтов-мутантов

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Мэр Саратова накажет тех, кто отправил учителей в мороз разгребать снег

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — День снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Пятый канал готовится преподнести роскошный подарок фанатам боевиков. В начале 2019 года на экраны выйдет новый многосерийный остросюжетный фильм «Стражи Отчизны».

Культура

Цифры дня

Смотреть «Своих» на Пятом — замечательная традиция!

С понедельника по четверг московские телезрительницы в аудитории «Женщины 25-49» не пропускали премьерные серии детектива «Свои». Это обеспечило Пятому каналу первое место в телеэфире столицы с долей 10,7%.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама