Прекращение транзита российского газа через территорию Украины с 1 января следующего года приведет к экономическому спаду в стране. Более того, Киеву придется обслуживать неработающий газопровод, что обойдется в три миллиарда долларов ежегодно. Такой прогноз озвучил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, пишет «Экономика сегодня».

По мнению парламентария, этот сценарий развития ожидает Украину уже в ближайшем будущем, если не удастся договориться о новом контракте по транзиту газа с Москвой и Брюсселем.

Исходя из прошедших трехсторонних переговоров, Еврокомиссия предложила заключить договор на срок более десяти лет. При этом, в Брюсселе решили попытаться «чужими руками жар загребать», и дали понять, что соглашение должно быть привлекательным для инвесторов, которые бы вкладывали средства в газотранспортную систему Украины.

Позиция России, которую озвучил министр энергетики РФ Александр Новак, заключается в том, что новый договор прежде всего должен быть коммерчески выгодным. Кроме того, Москва намерена сначала урегулировать давнюю судебную тяжбу между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также увидеть четкий план работы газотранспортной системы Украины.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что в Незалежной осталось мало здравомыслящих политиков, и Рабинович относится к их числу. Все они понимают, что действия президента страны Петра Порошенко привели к экономическому кризису и вызвали коллапс в промышленной отрасли.

— России пришлось пойти на большие затраты, сделать новые нити газопроводов, чтобы «Газпром» остался надежным поставщиком топлива для каждого жителя Европы , — рассказал депутат RT.

Водолацкий добавил, что уже сейчас Киев несет значительные убытки, ведь транзит газа приносил в бюджет Незалежной солидную сумму. Именно по этой причине Киев пытается шантажировать Брюссель и на каждом углу кричит о недобросовестности Москвы, считает российский парламентарий.

Ранее Пятый канал сообщал, что кандидат в президенты Украины, депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что решить газовые проблемы можно лишь отбросив антироссийскую риторику.