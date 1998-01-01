В Петербурге на смену «свиному гриппу» пришел «гонконгский»

Главный врач больницы им. Боткина в Санкт-Петербурге Алексей Яковлев сегодня, 28 января, рассказал о том, что вирус «свиного гриппа» H1N1 теряет свою силу, на его место приходит «гонконгский грипп» H3N2.

Это, полагает специалист, может привести к увеличению заболеваемости и госпитализации в городе. Как рассказал Яковлев, больница к этому готова, в стационаре развернуты дополнительные койки для детей.

— Развернуто два отделения по 47 коек для детей от семи лет. Мы готовы принимать детей и с респираторными, и кишечными заболеваниями. Это наиболее массовые заболевания, которые приводят к перегрузу детских стационаров, — сообщил главврач Боткинской больницы.

По данным медучреждения, на минувшей неделе был выявлен 81 случай «гонконгского гриппа» и только 12 «свиного», неделей раньше соотношение было 24 против 15 в пользу «гонконгского», а на первой неделе января фиксировался только «свиной грипп», «гонконгским» заболел только один человек.

Ранее Пятый канал рассказывал о смерти от «свиного гриппа» в Петербурге.