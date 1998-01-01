Смерть от гриппа — Кому нужен такой героизм?

, 5:13 Репортаж 44

Печальная статистика: в России от гриппа в год погибает порядка одиннадцати тысяч человек. И тем не менее, в этом году прививку от гриппа не сделали около 70 миллионов россиян.

Фото, видео: © РИА Новости / Игорь Зарембо, Пятый канал

В Петербурге тщательные лабораторные тесты подтвердили страшные подозрения — мужчина, за жизнь которого 30 часов боролись врачи в реанимации, скончался от гриппа. Это первая жертва в этом году, пока рано говорить об эпидемии. Врачи выделили штамм — это «свиной». Такой же сейчас свирепствует в Грузии, там уже 13 смертей.

Только за первую неделю Нового года в Боткинскую больницу Петербурга госпитализировали 360 человек с острой респираторной инфекцией. При детальном обследовании врачи диагностировали грипп у девяти пациентов. Один из них слишком поздно обратился за помощью — спасти его не удалось.

— Поступил в терминальном состоянии с отеком легких — в отделение интенсивной терапии, где за его жизнь боролись более 30 часов, — рассказывает главный врач Городской инфекционной больницы им. С. П. Боткина Алексей Яковлев.

Этот сезон пройдет под штаммами разновидностей вируса «А-Мичиган» и «Сингапур», а также «Б-Колорадо». Они же вошли в состав вакцин, прививки сделала половина россиян, в зоне риска почти 70 миллионов тех, кто по каким-то причинам решил обойтись без них. И сейчас десятки тысяч этих людей штурмуют аптеки, например, в Липецкой области, где только за неделю зарегистрировано больше трех тысяч обращений к врачам.

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А на деле количество заболевших еще больше, ведь каждый второй, как правило, занимается самолечением. Официант Денис Кабаков только в очень редких случаях обращается к медикам. Заглушив симптомы — продолжает работать.

— Приходилось с температурой, в тяжелом состоянии, но не показывая виду. Максимально не показывая виду работать. Разные были ситуации, — признается официант Денис Кабаков.

Врачи не понимают такого рвения к работе, когда речь идет о здоровье. Эти слова подтверждает статистика.

Ежегодно в Европе грипп уносит 70 тысяч жизней, в США в прошлом году от него же погибли 80 тысяч — печальный рекорд за последние полвека. В России эта цифра ниже, и тем не менее — опять же — счет идет на тысячи.

— В России от гриппа в год — по самым адекватным расчетам — погибает порядка одиннадцати тысяч человек, а уж никак не один, не два, не пять и не тысяча. Весь вопрос в том, как обследуют по стране пациентов, — считает главный врач Городской инфекционной больницы им. С. П. Боткина Алексей Яковлев.

В этом сезоне Россия оказалась в опасном кольце. В соседней Грузии от «свиного гриппа» уже погибли 13 человек, среди них — девятимесячный младенец. Карантин в больницах Батуми и Поти. В Мцхете 50 человек госпитализированы с подозрением на грипп, трое в реанимации на искусственном дыхании. Вспышка «свиного гриппа» и на Украине. Однако ни Киев, ни Тбилиси не спешат объявлять режим эпидемии. Но грипп не знает границ, и может начать свою экспансию, в том числе и к нам.

— Конечно, он может пересечь границу в считанные дни. Достаточно человеку зараженному перелететь на самолете, — утверждает аллерголог-иммунолог Андрей Вахтин.

Коварство гриппа в том, что он всегда маскируется под обычную простуду. И все же, если ОРВИ начинается незаметно с утомляемости и насморка, то грипп атакует стремительно и молниеносно — резко повышается температура, начинается слабость, и боль во всем теле.

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При появлении первых симптомов гриппа — особенно при высокой температуре — нужно сразу же вызвать врача. Специалисты не рекомендуют идти в поликлинику самостоятельно, чтобы не распространять инфекцию.

Самолечение не просто опасно — крайне вредно. Хорошо разрекламированные лекарства, говорят врачи, это — препараты, которые, в основном, даже не прошли международную сертификацию, эффективность их равна нулю или очень низка.

И еще один миф — маска защитит здорового человека от заражения в транспорте или других общественных местах. Нет, не защитит. Здоровый человек все равно заразится. А вот больной — должен носить ее обязательно. Только внимание к организму поможет избежать осложнений или смерти. Ни один цейтнот на работе не стоит жизни, говорят врачи. А значит, лучше перестраховаться  и остаться дома, чем идти на работу с температурой, подвергая в таком случае риску не только себя. 

Ранее Пятый канал сообщал, что в США подтверждена эффективность лекарства, излечивающего от гриппа почти моментально.

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