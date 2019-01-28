Грузинский политолог Арно Хидирбегишвили рассказал изданию Sputnik, что заявление Саакашвили о смене власти в Грузии — не более чем самопиар. Эксперт отметил, что бывший президент не имеет на родине политического веса, а скандальные комментарии дает в СМИ с единственной целью — чтобы еще хоть раз напомнить о себе.

— О нем просто все забыли, особенно за рубежом, и он пытается напомнить о себе. Раньше он с такой же целью заявлял, что президент России Путин, мол, вспоминает его чуть ли не ежедневно, — отмечает Хидирбегишвили.

Похоже, что на подвиги Михаила Саакашвили вдохновили события в Венесуэле. Одиозный политик, который умудрился попасть в опалу и под суд и в родной Грузии, и на Украине, теперь живет в Нидерландах.

В эфире грузинского телеканала он заявил, что готов вернуться в Тбилиси и сменить власть за 72 часа. Правда, подчеркнул, что речь идет не о перевороте, а о мирных изменениях, которые давно назрели. Их якобы ждет сам народ.

— Власти Грузии мне напоминают сумасшедших, которые заперли врачей в сумасшедшем доме. Сейчас главное — нейтрализовать этих сумасшедших без трагедии, насилия и жертв, — заявил политик на телевидении.

Михаила Саакашвили буквально выгнали из большой политики, депортировав из Украины в Польшу, после того как он устроил несколько митингов, требуя отставки своего недавнего соратника, президента Порошенко.