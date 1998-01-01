Посетители кафе застукали Собчак и Богомолова за завтраком

Не успели затихнуть страсти вокруг избиения законным супругом Ксении Собчак актером Максимом Виторганом режиссера Константина Богомолова, как телеведущая снова «напомнила о себе».

Посетители одного из кафе на Покровке в центре Москвы наблюдали неспешную утреннюю трапезу Собчак и Богомолова. Как пишет «СтарХит», теледива заказала круассан и капучино, а ее творческий собеседник — бокал игристого.

Очевидцы рассказали, что Собчак что-то показывала Богомолову в телефоне, и они это долго обсуждали. Временами Ксюша очень мило улыбалась, и со стороны все выглядело очень романтично и расслабленно. Спустя пару часов, они вместе удалились.

starhit.ru

Слухи о том, что в семье Собчак и Виторгана не заладилось, появились еще до Нового года, когда женщина стала появляться на публике в компании Богомолова, а не законного супруга. Информация о ревности Виторгана к «сопернику» обрастала как снежный ком и подтвердилась, когда между ними произошел открытый конфликт, закончившийся для режиссера сломанным носом.

Как сообщал Пятый канал, Собчак, которая до недавнего времени с удовольствием афишировала свою личную жизнь в Instagram, теперь недоумевает, почему к ее персоне такое повышенное внимание.