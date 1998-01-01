Посетители кафе застукали Собчак и Богомолова за завтраком

, 15:00 162

Телеведущая предпочла начать день с кофе и круассана, а вот режиссер — с бокала игристого.

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Не успели затихнуть страсти вокруг избиения законным супругом Ксении Собчак актером Максимом Виторганом режиссера Константина Богомолова, как телеведущая снова «напомнила о себе».

Посетители одного из кафе на Покровке в центре Москвы наблюдали неспешную утреннюю трапезу Собчак и Богомолова. Как пишет «СтарХит», теледива заказала круассан и капучино, а ее творческий собеседник — бокал игристого.

Очевидцы рассказали, что Собчак что-то показывала Богомолову в телефоне, и они это долго обсуждали. Временами Ксюша очень мило улыбалась, и со стороны все выглядело очень романтично и расслабленно. Спустя пару часов, они вместе удалились.

starhit.ru

Слухи о том, что в семье Собчак и Виторгана не заладилось, появились еще до Нового года, когда женщина стала появляться на публике в компании Богомолова, а не законного супруга. Информация о ревности Виторгана к «сопернику» обрастала как снежный ком и подтвердилась, когда между ними произошел открытый конфликт, закончившийся для режиссера сломанным носом.

Как сообщал Пятый канал, Собчак, которая до недавнего времени с удовольствием афишировала свою личную жизнь в Instagram, теперь недоумевает, почему к ее персоне такое повышенное внимание.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

15:29
Жителям РФ предложили зарабатывать на своих персональных данных
15:20
Два пассажирских самолета опасно сблизились над Ростовской областью
15:11
Спрыгнувшая на лед Невы с Володарского моста женщина скончалась
15:02
В Петербурге на смену «свиному гриппу» пришел «гонконгский»
15:00
Посетители кафе застукали Собчак и Богомолова за завтраком
14:49
Омский детсад проверят после жалоб на садистские методы воспитания
14:41
Видео: Тюменский блогер отправился за решетку за видео с игрушечными автоматами
14:30
Похититель картины Куинджи имел долги на более чем 240 тысяч рублей
14:14
«СТС Медиа» и школа «Индустрия» открывают Мастерскую Вячеслава Муругова
14:11
Скончался профессор журфака МГУ Александр Тертычный
13:57
«Своих не бросаем» — центр Петербурга обклеили плакатами в поддержку Кокорина
13:43
Венесуэла сегодня: Отступать некуда!
13:41
Полуголая Анна Семенович едва не утонула сугробах
13:29
Британские ученые создали искусственную «волну-убийцу»
13:20
Видео: в Поволжье восстановили движение по трассе, соединяющей РФ и Казахстан
13:12
Федор Смолов хотел быть рядом с Кокориным и Мамаевым во время драки
13:01
Как «черные риелторы» отбирают квартиры у россиян — расследование Пятого канала
12:52
Фото: В детском саду в Воронежской области обрушилась кровля
12:44
В Киеве осознали последствия завершения контракта по газу с Москвой и ужаснулись
12:36
Уникальную киноленту «Коридор бессмертия» показали ветеранам в Петербурге

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

22 января

«Они сидели, пили чай»: свидетель драки рассказал о причине ярости Виторгана

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Пятый канал готовится преподнести роскошный подарок фанатам боевиков. В начале 2019 года на экраны выйдет новый многосерийный остросюжетный фильм «Стражи Отчизны».

Культура

Цифры дня

Смотреть «Своих» на Пятом — замечательная традиция!

С понедельника по четверг московские телезрительницы в аудитории «Женщины 25-49» не пропускали премьерные серии детектива «Свои». Это обеспечило Пятому каналу первое место в телеэфире столицы с долей 10,7%.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама