За что боролась, на то и напоролась: теперь Собчак возмущена своей популярностью

Телеведущая Ксения Собчак, которая до недавнего времени с удовольствием афишировала свою личную жизнь в Instagram, теперь вдруг негодует из-за внимания общественности к своей персоне и окружающих ее мужчин.

— Читаю Топ-Яндекс второй день подряд и *******. Театральные премьеры людей интересуют гораздо меньше чем личные разборки. Но при этом мне, а не тем, кто выводит это в топы, предъявляют «скандальность» и «Дом 2»! Как говорил Довлатов, «Сталин тиран, но кто написал миллион доносов?», — написала она в Telegram.

Вероятно, под театральными постановками она подразумевала деятельность режиссера Константина Богомолова, избитого накануне ее супругом, актером Максимом Виторганом.

Однако, с кем Собчак сравнивала Сталина, а также миллионы доносчиков, не ясно.

Ранее Пятый канал сообщал, что после открытого конфликта между Виторганом и Богомоловым Собчак заявила: «У меня проблемы».