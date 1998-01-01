Хиллари Клинтон готова участвовать в выборах президента США в 2020 году

, 16:42 19

Схватка Клинтон-Трамп может повториться в следующей президентской кампании.

Фото: Twitter @hillaryclinton

Хиллари Клинтон заявила своему окружению, что не исключает возможности выдвижения своей кандидатуры на пост президента США на выборах 2020 года, пишет «Экономика сегодня».

Телеканал CNN со ссылкой на свои источники уточнил, что идея принять участие в президентской гонке пока не отвергнута 71-летней Хиллари. Однако говорить о каких-либо конкретных планах пока преждевременно.

По итогам выборов 2016 года Клинтон опередила Трампа по количеству голосов избирателей, однако кандидат от республиканцев опередил демократа в коллегии выборщиков, где его поддержали 304 члена (против 227).

Ранее Дональд Трамп заявил о готовности снова сойтись с Клинтон в президентской гонке.

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