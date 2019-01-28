Паранойя по-киевски: Депутат Рады винит во всех бедах Украины инопланетян

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович считает, что страна захвачена группой людей, которые на деле, возможно, являются инопланетянами. Так он объяснил то, что по вине кучки власть имущих страна погрязла в серьезных проблемах, пишут «Известия».

— Мы захвачены. Я вижу абсолютно все причины и следствия, что страна захвачена. Может, это инопланетяне какие-то под видом людей, я не знаю, но она захвачена, — сказал лидер партии «За жизнь».

По его словам, «они издеваются над страной, убивают ее экономику, выселяют за границу молодежь, ссорятся со всеми государствами».

Как сообщал Пятый канал, ранее Рабинович сравнил нынешний рацион украинцев с временами ленинградской блокады.