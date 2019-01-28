Паранойя по-киевски: Депутат Рады винит во всех бедах Украины инопланетян

, 17:21 67

По мнению Рабиновича, эти «нелюди» издеваются над страной и убивают ее экономику.

Фото: Twitter @rabinovichvadim

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович считает, что страна захвачена группой людей, которые на деле, возможно, являются инопланетянами. Так он объяснил то, что по вине кучки власть имущих страна погрязла в серьезных проблемах, пишут «Известия».

— Мы захвачены. Я вижу абсолютно все причины и следствия, что страна захвачена. Может, это инопланетяне какие-то под видом людей, я не знаю, но она захвачена, — сказал лидер партии «За жизнь».

По его словам, «они издеваются над страной, убивают ее экономику, выселяют за границу молодежь, ссорятся со всеми государствами».

Как сообщал Пятый канал, ранее Рабинович сравнил нынешний рацион украинцев с временами ленинградской блокады.

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

18:39
Голодец назвала очередную победу «КамАЗ-Мастер» на «Дакаре-2019» подвигом
18:38
Адвокат капитана «Норд» подал заявление о его пропаже в полицию Украины
18:30
Алтайская чиновница назвала зарплату в 9 тысяч рублей завышенными требованиями
18:24
«Последний «Тигр» — Спецвыпуск Игровых новостей от Павла Лекаторчука
18:21
Немецкие СМИ: власти Германии официально «забыли» о блокаде Лениниграда
18:15
Мария Захарова уличила Джона Болтона в «оговорке по Фрейду»
18:09
Рудковская считает у Лазарев может повторить успех Билана на «Евровидении»
18:00
Видео: Сильнейшие снегопады бушуют в российских регионах
17:50
Самопровозглашенный президент Венесуэлы Гуайдо призвал к новым протестным акциям
17:43
Московские полицейские освободили пуму, которую взяли в заложники похитители
17:41
«Разбил мне сердце!» — Рэпер Face посвятил трек избиению Гуфа
17:38
Удерживаемый на Украине капитан судна «Норд» Владимир Горбенко пропал — адвокат
17:30
Российские саночники выиграли чемпионат мира в Германии — фото
17:21
Паранойя по-киевски: Депутат Рады винит во всех бедах Украины инопланетян
17:09
Видео: пожар произошел на одной их крупнейших верфей в Турции
17:04
Audi каршеринга «Яндекс. Драйв» влетела в автобус в Петербурге
17:00
Политолог: Угроза Саакашвили сменить власть в Грузии — его личный спектакль
16:51
Фанаты встретили фигуристку Самодурову после победы на чемпионате Европы — видео
16:42
Хиллари Клинтон готова участвовать в выборах президента США в 2020 году
16:27
Киркоров оценил идею измерять его ростом сугробы в Петербурге

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Пятый канал готовится преподнести роскошный подарок фанатам боевиков. В начале 2019 года на экраны выйдет новый многосерийный остросюжетный фильм «Стражи Отчизны».

Культура

Цифры дня

Смотреть «Своих» на Пятом — замечательная традиция!

С понедельника по четверг московские телезрительницы в аудитории «Женщины 25-49» не пропускали премьерные серии детектива «Свои». Это обеспечило Пятому каналу первое место в телеэфире столицы с долей 10,7%.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама