Рэпер Face записал новый трек «Мой Калашников», который посвятил случаю со избиением Гуфа в октябре 2018 года.

Кроме этого, на YouTube-канале скандального хип-хоп исполнителя 28 января вышел клип на песню. В ролике Face катается на аттракционе и вспоминает Алексея Долматова (настоящее имя Гуфа — прим.ред.), якобы «разбившему ему сердце», когда «мусорнулся». В этом случае он имеет ввиду случившуюся осенью драку. Видео набрало уже более 200 тысяч просмотров.

Ранее Пятый канал сообщал, что сам Гуф также посвятил трек октябрьскому скандалу. В нем музыкант рассказал, что, по его мнению, нападение было подстроено миллиардером Игорем Сосиным.