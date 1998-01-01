Рэпер Гуф выпустил новую песню «Бункер», посвященную своему избиению

Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, записал песню, в котором рассказал, что его избиение в столичном клубе «Бункер» якобы организовал миллиардер Игорь Сосин. Запись доступна в группе Гуфа ВКонтакте.

В посте с треком «Бункер» Алексей поясняет — композиция не войдет в альбомы и является своеобразными «мыслями вслух». Из песни становится понятно, что Гуф уехал из Таиланда, опасаясь за свою жизнь.

В ночь на 28 октября 2018 года Гуфа избили в клубе «Бункер». По словам адвоката артиста Сергея Жорина, Гуфа пригласили на обсуждение организации концертов, после чего жестоко избили. Также юрист рассказал, что врачи диагностировали у Алексея сотрясение мозга и переломы двух ребер.

Вскоре после нападения адвокат Гуфа высказал версию, что организатором избиения был некий долларовый миллиардер, имя которого Жорин не назвал. Объявить публике личность обидчика решил сам артист.

— Если вдруг со мной что-нибудь произойдет в ближайшем будущем, имейте ввиду, что это была семейка Игоря Сосина, — заявил Гуф в своем треке.

Ранее Пятый канал сообщал, что московская полиция не стала возбуждать дело об избиении Гуфа.