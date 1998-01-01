Рудковская считает у Лазарев может повторить успех Билана на «Евровидении»

Из всех претендентов на то, чтобы представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2019» в Израиле, больше всех шансов на победу у Сергея Лазарева, считает продюсер Яна Рудковская.

— Сережа — это лучший вариант во всех планах: в плане профессионализма, в плане подачи и интерпретации образа, в плане номера. Это большой профессионал, — сказала Рудковская в интервью телеканалу «360».

По ее словам, Лазарева в Европе хорошо знают, на конкурсе 2016 года за него проголосовало наибольшее число телезрителей, для победы ему не хватило голосов жюри. Тогда российский певец занял третье место.

— Может вполне повториться ситуация, как с Димой Биланом, он может выиграть. Конечно, много будет зависеть от песни. К сожалению, я не слышала трека, — отметила Рудковская.

Дима Билан представлял Россию на европейском конкурсе песни дважды – в 2006 году он занял второе место, а в 2008 году с песней Believe стал первым российским победителем на «Евровидении».

Финал «Евровидения-2019» состоится 18 мая в Тель-Авиве. Как ранее сообщал Пятый канал, 35-летний Сергей Лазарев уже готовит к шоу песню, автором которой стал Филипп Киркоров. Осведомленные источники утверждают, что шансы Лазарева поехать на конкурс составляют 99%.