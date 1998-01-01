Стали известны подробности подготовки Сергея Лазарева к «Евровидению»

, 21:15 223

Кандидатура российского певца выглядит наиболее перспективной на фоне слухов о возобновлении творческих контактов с Филиппом Киркоровым.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

35-летний российский певец Сергей Лазарев решил снова попытать счастья на «Евровидении». По информации ряда источников, он будет представлять Россию на музыкальном конкурсе в Израиле с вероятностью 99%.

«Российская газета» сообщает, что автором песни для Лазарева станет Филипп Киркоров, которому будут помогать Димитрис Контопулос, Ральф Чарли и Джон Баллард. Кроме того стало известно, что российский певец запланировал большой перерыв в графике гастролей на время подготовки к шоу.

Инсайдеры указывают, что сама композиция еще не готова. Пока есть только основная мелодия, на которую сейчас пишется англоязычный текст.

В 2016 году Сергей Лазарев уже выступал на «Евровидении». Тогда он занял третье место с композицией You Are the Only One, которая была написана Филиппом Киркоровым.

Ранее Пятый канал рассказывал, как букмекеры оценили шансы Лазарева на «Евровидении».

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

22:15
Апокалипсис близко! Ученые рассказали, когда метеорит-убийца приблизится к Земле
22:07
Фото: Теплоход-ресторан врезался в пристань на Москве-реке
21:59
Теннисистка Павлюченкова пробилась в четвертьфинал Australian Open
21:44
Транзит газа, оборона и культура — подробно о визите Владимира Путина в Сербию
21:29
В России введут ответственность за неверное указание Крыма на картах
21:15
Стали известны подробности подготовки Сергея Лазарева к «Евровидению»
20:57
Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова показала, как окуналась в крещенскую прорубь
20:45
Путь к звездам: Первые космические полеты российским туристам обещают в 2020 году
20:36
В Кремле раскритиковали заявление Абэ о Курильских островах
20:23
Фото: Фейерверки «Зимняя вишня» на прилавках возмутили кемеровчан
20:07
«Волноваться не о чем!»: Фигуристка Туктамышева о своей карьере
20:04
В Москве экстренно госпитализирован композитор Вячеслав Овчинников
19:55
Именинница Бузова порадовала поклонников новой песней
19:44
Милана Тюльпанова: «Кержаков меня никогда не любил»
19:33
Тренер Туктамышевой прокомментировал информацию о скором завершении ее карьеры
19:22
Фото: В Петербурге банк хитро обошел закон об уличных табло с курсом валют
19:09
Синоптик центра Фобос: Россию накроют арктические морозы
18:53
Кадры сноса стены полуразрушенного дома в Магнитогорске, в котором взорвался газ
18:42
Пьяный боец Вооруженных сил Украины попал в плен в ДНР
18:29
Видео: Плющенко похвастался своей ученицей-вундеркиндом

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

18 января

Видео: Букмекеры оценили шансы Лазарева на Евровидении-2019

17 января

Второй заход: Лазарев является главным претендентом на «Евровидение» от РФ

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Вся правда о… ЗОЖ» на Пятом

В воскресенье, 20 января, смотрите на Пятом канале премьеру нового потребительского расследования «Вся правда о… ЗОЖ».

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал рассказал о премьерах 2019 года

Канал активно развивает свое производство сериального контента. В этом году нас ждут как минимум четыре любопытные новинки.

5-tv.ru

Реклама