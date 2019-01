Стали известны подробности подготовки Сергея Лазарева к «Евровидению»

35-летний российский певец Сергей Лазарев решил снова попытать счастья на «Евровидении». По информации ряда источников, он будет представлять Россию на музыкальном конкурсе в Израиле с вероятностью 99%.

«Российская газета» сообщает, что автором песни для Лазарева станет Филипп Киркоров, которому будут помогать Димитрис Контопулос, Ральф Чарли и Джон Баллард. Кроме того стало известно, что российский певец запланировал большой перерыв в графике гастролей на время подготовки к шоу.

Инсайдеры указывают, что сама композиция еще не готова. Пока есть только основная мелодия, на которую сейчас пишется англоязычный текст.

В 2016 году Сергей Лазарев уже выступал на «Евровидении». Тогда он занял третье место с композицией You Are the Only One, которая была написана Филиппом Киркоровым.

