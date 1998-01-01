«Близко!»: ученые рассказали об астероиде, который «свергнет» Землю 1 февраля

Гигантский астероид 2002 NT7, за которым ученые наблюдают с 2002 года, может стать причиной Конца света в 2195 году, но не в 2019-м. Об этом сообщает русская служба BBC.

— Если верить специальной таблице NASA, то в феврале 2028 года он пройдет в десятках миллионов километров от Земли, а вот в январе 2195 года может все-таки произойти столкновение , — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2002 году астероид был обнаружен во время слежения за околоземными объектами, организованным США. Предположительно, его диаметр составляет 1,4 километра. 17 лет назад объект двигался в сторону Земли со скоростью 28 километров в секунду. Ученые предполагали, что 2002 NT7 должен был столкнуться с нашей планетой уже 1 февраля 2019 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что эксперт из Института астрономии РАН предсказал, что Конец света якобы произойдет еще раньше — в 2068 году в результате столкновения с «астероидом-убийцей» Апофисом.