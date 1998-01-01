В России растет число фальшивых банкнот номиналом 2000 рублей

, 7:56 Видео 47

Мошенники не утруждаются и печатают деньги на обычных цветных принтерах.

Фото, видео: Пятый канал, globallookpress © Zamir Usmanov

Рубль уверенно набирает обороты. Но не настоящий, а фальшивый. В России отмечается рост производства поддельных двухтысячных купюр. Их число в обороте резко возросло в конце прошлого года и достигло почти четырех сотен штук. Об этом говорит свежая статистика Банка России.

Специалисты объяснили, что такие банкноты, а также двухсотрублевые, популярны у фальшивомонетчиков из-за своей новизны. При этом, любопытно, что выявленные подделки — низкого качества. Отпечатаны на простых цветных принтерах. Всего за 2018-й год количество обнаруженных рублевых купюр составило порядка 40 тысяч штук на общую сумму около 150-ти миллионов рублей.

Ранее Пятый канал сообщал о том, как в сети активно критикуют сорящих деньгами мажоров.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

8:41
Невредная работа: Минтруд предложил отменить медосмотры у офисных работников
8:29
Александр Буйнов похвастался успехами внука-кадета
8:19
Британские власти пригрозили заблокировать соцсети
8:11
Искусственные женщины измерят радиацию на Луне
8:02
Школьников в Бурятии заставили сидеть в противогазах за опоздание
7:56
В России растет число фальшивых банкнот номиналом 2000 рублей
7:50
Столичные власти поддержали ограничение движения для неэкологичных машин
7:43
Очередная Кончита Вурст: Лазареву подложили фрика на «Евровидении»
7:37
В МЧС прокомментировали пожар в цехе по переработке мусора в Петербурге
7:30
Яйцо всемогущее: В Шотландии появились целебные противораковые куриные яйца
7:23
Видео: Смертоносные и разрушительные снегопады обрушились на Россию
7:16
Толкнувший журналистку Скабееву депутат Рады заявил, что ему не за что извиняться
7:08
Псковская школьница получила грант на производство молочной продукции
7:00
Спасение махрового полотенца от жесткости — три простых лайфхака
6:47
«Мать-кукушка»: Певица Елка впервые показала подросших дочерей
6:34
«Это восторг!»: Сергей Безруков представил новый клип своей музыкальной группы
6:22
В руководстве Instagram заявили, что справились с произошедшим сбоем
6:11
Минюст намерен отменить наказание за «вынужденную» коррупцию
5:56
США официально обвинили Huawei в промышленном шпионаже
5:34
Председатель Совфеда предупредила о пресечении попыток отрицания Холокоста

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Пятый канал готовится преподнести роскошный подарок фанатам боевиков. В начале 2019 года на экраны выйдет новый многосерийный остросюжетный фильм «Стражи Отчизны».

Культура

Цифры дня

Смотреть «Своих» на Пятом — замечательная традиция!

С понедельника по четверг московские телезрительницы в аудитории «Женщины 25-49» не пропускали премьерные серии детектива «Свои». Это обеспечило Пятому каналу первое место в телеэфире столицы с долей 10,7%.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама