В России растет число фальшивых банкнот номиналом 2000 рублей

Рубль уверенно набирает обороты. Но не настоящий, а фальшивый. В России отмечается рост производства поддельных двухтысячных купюр. Их число в обороте резко возросло в конце прошлого года и достигло почти четырех сотен штук. Об этом говорит свежая статистика Банка России.

Специалисты объяснили, что такие банкноты, а также двухсотрублевые, популярны у фальшивомонетчиков из-за своей новизны. При этом, любопытно, что выявленные подделки — низкого качества. Отпечатаны на простых цветных принтерах. Всего за 2018-й год количество обнаруженных рублевых купюр составило порядка 40 тысяч штук на общую сумму около 150-ти миллионов рублей.

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