Очередная Кончита Вурст: Лазареву подложили фрика на «Евровидении»

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Депутаты Госдумы остались недовольны соперниками российского артиста на грядущем песенном конкурсе.

Фото, видео: Youtube @ Destination Eurovision

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе РФ Вадим Манукян остался недоволен соперниками Сергея Лазарева на «Евровидении-2019». Возмущение чиновника вызвал французский кандидат.

Франция в 2019 году послала на конкурс андрогина. 19-летний Билал Хассани имеет одновременно и мужские, и женские черты лица, но выступать юноша предпочел в феминном образе.

— Ну и скажите мне на милость, как быть? Сергею Лазареву с Филиппом Киркоровым подложили очередного фрика. А если они реально поедут на конкурс, пытаться соперничать с такими персонажами? Это, наверное, как раз и есть один из представителей тех пресловутых шести полов, о которых так беспокоятся в ПАСЕ и которых так ждут от России, — цитирует Манукяна сайт KP.RU.

Чиновник убежден: большинство европейцев проголосует за французского исполнителя исключительно из чувства толерантности, чтобы ни в коем случае не ущемить права андрогинного юноши.

— Даже представить трудно, насколько должен будет российский участник Евровидения прыгнуть выше головы, чтобы Билал Хассани остался позади. Вот когда видишь таких участников, в очередной раз задумываешься о том, а зачем мы вообще туда ездим, раздосадован депутат.

Ранее Пятый канал рассказывал еще об одной весьма эксцентричной участнице «Евровидения» — промо-ролик конкурсантки из Белоруссии буквально взорвал социальные сети.

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