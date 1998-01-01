Очередная Кончита Вурст: Лазареву подложили фрика на «Евровидении»

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе РФ Вадим Манукян остался недоволен соперниками Сергея Лазарева на «Евровидении-2019». Возмущение чиновника вызвал французский кандидат.
Франция в 2019 году послала на конкурс андрогина. 19-летний Билал Хассани имеет одновременно и мужские, и женские черты лица, но выступать юноша предпочел в феминном образе.
Чиновник убежден: большинство европейцев проголосует за французского исполнителя исключительно из чувства толерантности, чтобы ни в коем случае не ущемить права андрогинного юноши.
Ранее Пятый канал рассказывал еще об одной весьма эксцентричной участнице «Евровидения» — промо-ролик конкурсантки из Белоруссии буквально взорвал социальные сети.