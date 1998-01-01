Видео белорусской претендентки на «Евровидение-2019» взорвало сеть

, 19:46 Видео 1 444

В презентационном ролике певица парит над Минском и левитирует рядом с Лукашенко.

Фото, видео: YouTube @Mariah Gregory

Претендентка на поездку на «Евровидение-2019» от Белоруссии взорвала сеть своим презентационным роликом. Как пишут «Дни.ру», неизвестная широкому кругу любителей музыки певица Марина Грегори шокировала пользователей интернета своим обращением к зрителям.

На видео артистка парит в облаках, летает в небе над Минском и левитирует рядом с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

— Как перестать смеяться?

— И это мракобесие на всю Европу!

— Похоже, мой свадебный оператор снимал.

— Видос огонь. Коменты и ответы вообще на премию тянут.

— Победила бы в 1968 году.

— Наркомания какая-то!

— У Беларуси есть технические возможности снимать своих Мстителей. Графика на ура!

— Шедевр!

— Все расходимся, победитель найден! — пишут изумленные комментаторы.

Кроме Марины Грегори поехать на «Евровидение» в Израиль в 2019 году хотят и другие исполнители. Прием заявок в национальный отбор завершится 31 января. Десятку лучших жюри определит к 4 февраля, а финал состоится не позднее 8 марта. Победителя также выберет жюри. В числе фаворитов называют 16-летняюю Зене (Зине Куприянович) и солиста группы Aura Юлию Быкову.

Как ранее сообщал Пятый канал, имя российского участника «Евровидения-2019» будет названо в конце января. А тем временем в различные издания соревнуются между собой в оценке шансов наиболее вероятных кандидатов.

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