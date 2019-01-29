Военный эксперт Алексей Леонков рассчитал, что для уничтожения всего населения США потребуется десять ракет РС-28 «Сармат». Расчеты Леонкова приводит РБК.
Эксперт принялся за такие подсчеты в ответ на критику западных СМИ, которые поставили под сомнение боевые качества новинок российского ВПК: ракетных комплексов «Кинжал» и «Авангард», беспилотников «Посейдон» и «Буревестник», а также межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
По мнению Леонкова, главным калибром в гипотетической войне будут именно МБР, которые обеспечат подавление живой силы противника.
Леонков подчеркнул, что большая часть американского населения сконцентрирована на двух побережьях, что упрощает доставку ядерного заряда.
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