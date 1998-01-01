Видео: Мощный взрыв пробил до уровня льда завалы на реке Бурея

Завал на Бурейском водохранилище в Хабаровском крае пробили до уровня льда. Во вторник, 29 января, саперы провели уже третий по счету подрыв, на который израсходовали почти 35 тонн тротила.

Как утверждают специалисты, основная часть оползня находится под водой. Завал планируют расчистить к 1 февраля. Работа идет практически в круглосуточном режиме. Закончить ее необходимо до наступления весенних паводков, иначе под угрозой затопления окажутся десятки населенных пунктов и участок Байкало-Амурской магистрали. В район операции уже доставили больше 60 тонн взрывчатки.

Ранее Пятый канал сообщал, что мощный оползень в Хабаровском крае перекрыл русло реки Бурея. Когда местные власти узнали о масштабе бедствия, то ввели режим ЧС.