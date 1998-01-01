Жителей села, которым грозит подтопление из-за оползня на Бурее, переселят

В Хабаровском крае в районе Бурейского водохранилища гремят взрывы. Саперы приступили к расчистке русла реки от сошедшего оползня. На место военные уже доставили около ста тонн взрывчатки. Всего предстоит заложить более тысячи зарядов.

Оползень сошел в начале декабря. Обнаружили его местные жители. Тогда возникли теории, что причиной обвала мог стать упавший метеорит. Выехавшие на место специалисты развенчали возникшие мифы. Этот оползень называют крупнейшим в России за последние годы. Объем сошедшего грунта — более 30 миллионов тонн.

В крае сейчас введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за половодья весной несколько населенных пунктов могут быть затоплены. В опасной зоне находятся важнейшие транспортные коммуникации, в том числе участок Байкало-Амурской магистрали.

Власти Хабаровского края назвали переселение села Чекунда, которому угрожает подтопление из-за оползня, единственно возможным вариантом, сообщает краевое правительство.

Ранее Пятый канал сообщал, что в районе Бурейского водохранилища, где произошло обрушение скального массива, будет развернут полевой лагерь для 100 военнослужащих.