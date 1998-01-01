Племянница Эммануила Виторгана, 43-летняя российская и итальянская актриса Екатерина Архарова во вторник, 29 января, написала в социальных сетях, что ее супруг ресторатор Артем Илясов нашелся, спустя три дня.

— Друзья!!! Всем огромное спасибо за участие, поддержку и теплые слова!!! Благодаря им нашелся Артем!!! Живой. Уже все в порядке, слава Богу!!! Спасибо от всего сердца!!! — написала Екатерина на своей странице в Facebook.

Instagram @arharovakatya

Женщина извинилась перед всеми, что не сразу сообщила радостные новости, так как трое суток не могла от стресса сомкнуть глаз. По ее словам, к поискам были подключены волонтеры, друзья, полиция и другие соответствующие структуры. Архарова выразила искреннюю благодарность всем за помощь и поддержку.

К слову, о причинах пропажи супруга ничего не рассказала. В комментариях посту друзья и поклонники Архаровой сообщили, что очень счастливы благополучному завершению произошедшего, но все же хотели бы знать, где пропадал Илясов все это время.

— Доброе утро нет это конечно здорово но он был три дня и ночи пусть пишет объяснительную ждем Катюш!!! — в шутку написал Александр Межевов.

Как сообщал ранее Пятый канал, пост о пропаже супруга Екатерина Архарова опубликовала на своей странице в Instagram, что Артем Илясов не выходит на связь с 26 января, после того, как вышел из ресторана на станции метро «Киевская».