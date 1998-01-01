Звезда сериала «Физрук» родила от своего ученика

Звезда сериалов «Физрук» и «Склифосовский» родила дочь от своего бывшего ученика Владимира Киммельмана, который моложе ее на 18 лет. О пополнении в семье артистов, которое произошло 10 января, пишет сайт KP.RU.

Радостное известие сообщила подруга 46-летней Дмитриевой Полина Агуреева, поскольку сама актриса предпочитает не распространяться о своей личной жизни. По словам Агуреевой, Евгения не собирается засиживаться в декрете и вскоре планирует вернуться к творческой работе. За ребенком будет присматривать няня и, конечно, отец.

В 2011 году Дмитриева родила сына Марка. Кто стал отцом первенца, актриса не рассказывает.

Ранее Пятый канал рассказывал возможном романе Ингеборги Дапкунайте и Михаила Зыгаря.