Звезда сериала «Физрук» родила от своего ученика

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Российская актриса Евгения Дмитриева стала мамой во второй раз.

Фото: ВКонтакте @evgeniyadmitrieva

Звезда сериалов «Физрук» и «Склифосовский» родила дочь от своего бывшего ученика Владимира Киммельмана, который моложе ее на 18 лет. О пополнении в семье артистов, которое произошло 10 января, пишет сайт KP.RU.

Радостное известие сообщила подруга 46-летней Дмитриевой Полина Агуреева, поскольку сама актриса предпочитает не распространяться о своей личной жизни. По словам Агуреевой, Евгения не собирается засиживаться в декрете и вскоре планирует вернуться к творческой работе. За ребенком будет присматривать няня и, конечно, отец.

В 2011 году Дмитриева родила сына Марка. Кто стал отцом первенца, актриса не рассказывает.

Ранее Пятый канал рассказывал возможном романе Ингеборги Дапкунайте и Михаила Зыгаря.

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