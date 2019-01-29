Вице-губернатор Ленобласти Олег Коваль задержан у себя дома

Олег Коваль, заместитель председателя правительства Ленинградской области по ЖКХ и энергетике задержан во вторник, 29 января, сообщает телеканал 78. В самом правительстве проходят обыски.

По информации источника, знакомого с ситуацией, задержание Коваля связано работой компании «Блок-Монолит» в Вологодской области по контрактам «Газпрома».

Как позднее уточнили Пятому каналу в пресс-службе правительства Ленобласти, что чиновник пока не задержан. Правоохранительные органы в настоящее время его опрашивают в рамках вышеуказанной деятельности. Обстоятельства уточняются.

Олег Коваль работал в строительных структурах с 1993 года, а в 2015-м он стал заместителя председателя правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике. Источник сообщает, что чиновника задержали дома, когда тот находился в отпуске. Официальных подтверждений и пояснений на данный момент не последовало.

Ранее Пятый канал сообщал, за что задержали мэра Нефтеюганска.