Вице-губернатор Ленобласти Олег Коваль задержан у себя дома

, 11:58 212

В правительстве Ленинградской области проводятся обыски.

Фото: www.globallookpress.com

Олег Коваль, заместитель председателя правительства Ленинградской области по ЖКХ и энергетике задержан во вторник, 29 января, сообщает телеканал 78. В самом правительстве проходят обыски.

По информации источника, знакомого с ситуацией, задержание Коваля связано работой компании «Блок-Монолит» в Вологодской области по контрактам «Газпрома».

Как позднее уточнили Пятому каналу в пресс-службе правительства Ленобласти, что чиновник пока не задержан. Правоохранительные органы в настоящее время его опрашивают в рамках вышеуказанной деятельности. Обстоятельства уточняются.

Олег Коваль работал в строительных структурах с 1993 года, а в 2015-м он стал заместителя председателя правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике. Источник сообщает, что чиновника задержали дома, когда тот находился в отпуске. Официальных подтверждений и пояснений на данный момент не последовало.

Ранее Пятый канал сообщал, за что задержали мэра Нефтеюганска.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

13:21
Вода, маска и медитация — лайфхак от Ирины Шейк для легкого авиаперелета
13:03
Замглава «Росгеологии» уволен после скандального стрима с матами и угрозами
12:49
Apple прокомментировала сбой в работе iPhone при видеовызове
12:40
Видео: Участники банды Аслана Гагиева этапированы в Москву
12:33
Макгрегор и Нурмагомедов пришли к соглашению с властями по делу о драке на турнире
12:30
Как работает первый в мире халяльный браузер для мусульман
12:24
Дерзкое похищение пумы по имени Марсель попало на камеру — видео
12:16
Видео: Ульяновские блогеры перекрыли дорогу в поддержку арестованных московских коллег
12:06
Китай выступил против санкций США в отношении Венесуэлы
11:58
Вице-губернатор Ленобласти Олег Коваль задержан у себя дома
11:49
Лопату не убираем: Синоптики обещают холодный и снежный март
11:40
В штаб-квартире ООН открыли фотовыставку о блокаде Ленинграда
11:23
Этап Кубка мира по скоростному спуску на коньках прошел под Петербургом
11:07
Жильцы «элитного» дома разделили детскую площадку забором. Назревает война
10:57
Мария Захарова прокомментировала запись Болтона о солдатах в Колумбии
10:52
Слепая демократия: США вводит санкции ради «блага» жителей Венесуэлы
10:40
Звезда сериала «Физрук» родила от своего ученика
10:27
«Живой!» — племянница Виторгана нашла пропавшего мужа через три дня
10:15
Десять «Сарматов» уничтожат всю Америку — эксперт
10:03
Вторая Нибиру? Ученые зафиксировали рождение новой планеты в Солнечной системе

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Петербург отметил 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады

26 и 27 декабря в память о 75-летии Ленинградского Дня Победы в городе прошло множество мероприятий. Пятый канал освещал основные из них, изменил сетку вещания и провел прямые трансляции.

5-tv.ru

Цифры дня

Смотреть «Своих» на Пятом — замечательная традиция!

С понедельника по четверг московские телезрительницы в аудитории «Женщины 25-49» не пропускали премьерные серии детектива «Свои». Это обеспечило Пятому каналу первое место в телеэфире столицы с долей 10,7%.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама