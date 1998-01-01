Администрация Нефтеюганска сегодня, 24 января, оказалась в центре скандала. В рабочем кабинете мэра Сергея Дегтярева, а также в его квартире прошли обыски, сам градоначальник задержан.

По некоторым данным, его подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки. Расследование может быть связано с продажей земельного участка. А ведь всего несколько лет назад Дегтярев обещал превратить Нефтеюганск в настоящую «жемчужину»! Что пошло не так и почему кресло мэра в народе называют «проклятым»?

«Учреждение закрыто в связи с дератизационной обработкой» — такая табличка появилась 24 января на входе в здание администрации Нефтеюганска. Как выяснилось, крыс ищут среди местных чиновников. Первым под подозрение попал мэр города Сергей Дегтярев. Регион непростой, а потому в Югре высадился десант из Москвы — сотрудники ФСБ и следователи.

Люди в масках проводят обыски сразу по нескольким адресам: в администрации Нефтеюганска и квартире мэра. Его подозревают в получении взятки и превышении должностных полномочий. В местные СМИ просочилась информация — Дегтярев мог заработать на перепродаже земельного участка. Лакомый кусок отдали для возведения жилого квартала, а предприимчивый мэр его перепродал за сотни миллионов рублей под строительство гипермаркета. Шестой по счету мэр снова обманул ожидания горожан.

А ведь все так хорошо начиналось. В октябре 2016-го Дегтярев возглавил городскую администрацию и, засучив рукава, приступил к работе.

— Задача стоит простая: чтобы весь город был жемчужиной нашего прекрасного округа, — заявил тогда чиновник.

За плечами богатый опыт в самых разных сферах. В 22 будущий градоначальник уже следователь прокуратуры. Затем успешная адвокатская практика и, разумеется, политика. Сначала окружная дума, потом уже кабинет мэра. Перед телекамерами он охотно демонстрировал, как болеет за город. Даже кашу в местной больнице нахваливал.

Дегтярев не верит в приметы и далек от предрассудков. Вот и на вопрос журналиста «Не страшно?», ведь кресло мэра, как говорят в народе, проклято, отшучивался.

— Это не та примета, на которую сейчас надо отвлекать свое внимание. Всё будет зависеть от того, как отработаешь сам, — ответил тогда градоначальник.

Дегтярев — далеко не первый мэр, который кабинет начальника покидает на фоне грандиозного скандала. Предшественники тоже отличились: уголовные дела, визиты ФСБ. Виталия Бурчевского, например, поймали пьяным за рулем и отправили в отставку. Еще одного главу нашли в собственной квартире мертвым — он якобы отравился угарным газом.

Жители города, рожденного нефтью, единственным народным мэром считают Владимира Петухова. Он боролся с компанией «Юкос» за поступление налогов в местный бюджет. За что и был расстрелян. Нынешний пока еще градоначальник Сергей Дегтярев — задержан. Бывший адвокат должен понимать: просто так следователи из столицы не приезжают. На него явно что-то есть.

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