Apple прокомментировала сбой в работе iPhone при видеовызове

В компании Apple признали ошибку с трансляцией аудио с iPhone при использовании видеовызова FaceTime. Проблема возникала в устройствах после обновления программного обеспечения. Некоторые смартфоны могли начать передавать разговор владельца еще до того, как он нажимал на кнопку отпета.

— Мы знаем об этой проблеме и определились с исправлением, которое будет выпущено в обновлении программного обеспечения позже на этой неделе, — заявили в пресс-службе Apple.

По информации агентства Reuters, баг связан с некорректной работой функции групповых видеозвонков, анонсированных летом 2018 года. После обновления IOS в октябре звук с телефона стал доступен другим людям, даже если вызов не был принят.

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