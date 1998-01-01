Эксперты рассказали, как защитить смартфон от поломки в мороз

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Специалисты поделились советами о том, как избежать дорогостоящего ремонта.

Фото: www.globallookpress.com

Низкая температура может негативно отразиться на работе любой электронной техники, в частности смартфонов. Многие обращали внимание, что на холоде у гаджетов некорректно работают сенсорные дисплеи. Батареи на морозе теряют заряд буквально на глазах.

Эксперты советуют любителям современных устройств при холодной погоде носить гаджет во внутренних карманах верхней одежды, чтобы не подвергать перепаду температуры. Если время автономной работы смартфона от батареи заметно снизилось, то ее необходимо заменить.

И, кстати, заряжать устройство, вернувшись с улицы, сразу не рекомендуется. Потребуется подождать около часа, чтобы температура аппарата достигла комнатной, и только тогда подключать зарядное устройство, сообщает «Политэксперт».

 

Ранее Пятый канал сообщал, что в новом iPhone может появиться датчик газа. Компания Apple запатентовала анализатор, способный определить утечку токсичного летучего вещества.

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