Доход Петербурга может возрасти до триллиона рублей через пять лет

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Такой прогноз на заседании правительства Северной столицы озвучил вице-губернатор по экономике Евгений Елин.

Фото: РИА Новости / Александр Астафьев

Вице-губернатор по экономике Евгений Елин заявил на заседании правительства Санкт-Петербурга, что доход города планируется увеличить до триллиона рублей к 2024–2025 годам. Это произойдет за счет создания новых инвестиционных проектов, повышения собираемости налогов, привлечения крупных налогоплательщиков и улучшения администрирования налогов. Об этом сообщил телеканал «78».

Ранее стало известно, что государственный долг Петербурга по итогам 2018 года составил 30 миллиардов рублей. Глава города Александр Беглов поручил правительству эффективнее снижать размер задолженности и представить планы по увеличению доходов бюджета.  

Ранее пятый канал сообщал, что бюджет Санкт-Петербурга на 2020 год должен стать бюджетом развития. Сейчас он уже формируется. Об этом заявил глава города Александр Беглов. По его словам, Северная столица не должна отстать от технологической революции, которая происходит в мире. Город обязан идти с ней в ногу, а во многом и опережать.

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