Беглов: У Санкт-Петербурга есть все, чтобы сделать скачок вперед

Бюджет Санкт-Петербурга на 2020 год должен стать бюджетом развития. Сейчас он уже формируется. Об этом в интервью 78.ru заявил глава города Александр Беглов.

— Мы уверены, что это можно сделать и необходимо. Для этого у города есть весь необходимый потенциал. Это хорошие кадры — практически каждый второй житель города имеет высшее образование. Научные школы хорошие, машиностроение, IT-технологии, медицина и многое, многое другое. У города есть все, чтобы сделать скачек вперед. Надо систематизировать работу, привлечь хорошие продвинутые кадры, особенно молодежь, — сказал градоначальник.

По словам Беглова, Санкт-Петербург не должен отстать от технологической революции, которая происходит в мире, не должен догонять ее. Город обязан идти с ней в ногу, а во многом и опережать.

— Город должен быть обращен именно в будущее. У нас должны быть разработаны соответствующие программы для привлечений инвестиций. Но нужных, необходимых городу инвестиций, — отметил Александр Беглов.

Петербург — маленький город, по сравнению с Ленинградской областью или регионами Дальнего Востока, считает Беглов, Сталелитейный завод или доменную печь здесь не поставишь. Но это и не нужно. По мнению руководителя Северной столицы, городу необходимо привлекать инвестиции для развития тех технологий, которые создают высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие места.

Полную версию интервью Александра Беглова смотрите на сайте 78.ru.

Ранее Пятый канал сообщал, что команда петербургского градоначальника намерена скорректировать программу социально-экономического развития города до 2035 года, чтобы перенаправить главные силы на приоритетные направления.